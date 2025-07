Il 26 luglio a Cerveteri le più belle arie e duetti del melodramma musica sinfonica e danza

In chiusura il Bolero di Ravel

Sabato 26 luglio a Cerveteri, in piazza Santa Maria, per la rassegna Musica Fuori Centro organizzata dall’Orchestra delle Cento Città, si esibiscono sul palco giovani musicisti, compositori, cantanti dall’indiscusso talento, in un avvincente e poliedrico programma che spazia dalla musica lirica a quella sinfonica alla danza.

L’apertura del concerto è dedicata alla prima esecuzione dell’opera “Il Munaciello e la Sirena” del giovane compositore Antonino Caracò proveniente dal Conservatorio Licinio Refice di Frosinone. Si tratta di due quadri sinfonici dedicati il primo alla leggenda del Munaciello, il secondo al mito della Sirena Partenope. Una scrittura orchestrale tra folclore e contemporaneità.

Subito dopo si esibiscono I Solisti di Fabbrica dello Young Artist Program del Teatro dell’Opera di Roma, con un Recital che propone alcune delle arie più belle tratte dalle opere di Puccini, Verdi, Donizetti, Bizet, Rossini. Sul palco i cantanti Jessica Ricci – soprano, Irene Zas Martinez – mezzosoprano, Guangwei Yao – tenore, Xu Dayu – basso.

La chiusura del concerto è dedicata alla celebrazione del 150° anniversario della nascita di Maurice Ravel. Esecuzione della suite di fiabe “Ma mère l’oye” e del celebre “Bolero” interpretati dal Corpo di Ballo dellaCompagnia di Danza Almatanz con le coreografie originali di Luigi Martelletta.

L’ Orchestra delle Cento Città – l’Istituzione Orchestrale del Lazio – è diretta da Sergio La Stella.

Musica Fuori Centro

26 luglio – ore 21,00 – Cerveteri – piazza Santa Maria

Per informazioni e prenotazioni – + 39 338 234 11 87 whatsapp o sms