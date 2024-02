Il 25 febbraio 3* trofeo Città di Ladispoli memorial Roberto Minisini

Il trofeo Città di Ladispoli fa memoria a un grande podista scomparso del gruppo Millepiedi, Roberto Minisini.

Domenica 25 febbraio si svolgerà la terza edizione del trofeo città di Ladispoli memorial Roberto Minisini. La Gara, competitiva e non competitiva, di 10 km è una Prestigiosa corsa podista con partenza alle ore 9:30 da via Corrado Melone, polmone verde della città, per poi attraversare le zone del centro di Ladispoli come via Ancona e via Odescalchi comprendendo Piazza Rossellini. A metà percorso i corridori attraverseranno Marina di San Nicola per poi concludersi esattamente al punto di partenza.

La storica associazione sportiva podistica di Ladispoli prevede un grande afflusso di circa 800 atleti provenienti da molte località regionali e nazionali, una su tutti la campionessa di mezza maratona Tuccitto Alessia della Caivano runners. Il Sindaco di Ladispoli e il suo staff dello sport, Fierli, Panzini, Ciampa e Monti, sono felici di questo importante appuntamento sportivo e ringraziano lo storico gruppo Millepiedi per il suo impegno nella divulgazione della pratica sportiva. Augurano, inoltre, un buon lavoro per una grande riuscita di questo importante appuntamento sportivo patrocinato dall’amministrazione.