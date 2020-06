Condividi Pin 14 Condivisioni

Accordo raggiunto, è ufficiale a settembre tutti in aula

Il 14 settembre si torna a scuola. Azzolina: ”Risultato importante”

Regioni ed Enti Locali hanno dato il via libera alle nuove linee guida che, secondo il Ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina: “Sono immediatamente operative, ci sono soluzioni e risorse per realizzarle. Il Presidente del Consiglio ha detto che ci sarà un miliardo in più da stanziare per la scuola”.

L’accordo è stato quindi raggiunto e, il 14 settembre, si tornerà in aula a frequentare le lezioni. Inoltre chi dovrà recuperare gli apprendimenti farà rientro già dal primo.

La mascherina, probabilmente potrà essere abolita, ma esclusivamente per le scuole dell’infanzia. Si potranno effettuare però test a campione su studenti, docenti e Ata.

“Risultato importante – conclude Azzolina – per il bene della scuola”.

Dopo l’emergenza del coronavirus, il governo vuole investire in percorsi di formazione per studenti e personale scolastico, puntando su classi sempre meno affollate.