Igiene urbana a Cerveteri, l'eco-sportello si sposta al Parco della Legnara

Igiene urbana a Cerveteri, l’eco-sportello si sposta al Parco della Legnara

Nuova collocazione a Cerveteri per l’eco-sportello. Il punto di ritiro infatti dei mastelli per i nuovi utenti o per la sostituzione dei contenitori rotti o smarriti, è ora collocato presso l’Ufficio Tributi sito al Parco della Legnara.

Sempre presso l’Ufficio Tributi, oltre che attraverso la modulistica online, è possibile attivare o cessare le utenze e chiedere informazioni sul tributo della Tari.

L’eco-sportello è aperto tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 14:00 e il lunedì e il mercoledì anche di pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore 18:00.

“La nuova collocazione dello sportello – ha spiegato il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – consente dunque all’utente di sbrigare tutte le pratiche necessarie sul fronte dell’igiene urbana facendo un unico viaggio, senza più doversi recare al Centro di Raccolta comunale di Via Settevene Palo come accaduto in questi anni. Il personale presente, sarà a disposizione di tutti i cittadini per le informazioni di cui necessitano”.