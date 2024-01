Ladispoli, orientamento con gli I.T.S. all’Istituto Superiore “Giuseppe Di Vittorio” –

Nel Lazio sono 16, in Italia 146 correlati a 6 aree: efficienza energetica, mobilità sostenibile, nuove tecnologie della vita, nuove tecnologie per il Made in Italy, tecnologie innovative per i beni e le attività culturali-turismo, tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Sono gli I.T.S. Academy, Istituti Tecnologici Superiori, anche conosciuti come “Scuole Speciali di Alta Tecnologia” o ancora “Scuole di eccellenza ad alta specializzazione tecnologica post diploma”. Istituti regolamentati dal Ministero dell’Istruzione, gli I.T.S. consentono di proseguire il percorso scolastico e formativo con specializzazioni orientate al mercato delle professioni e con un indice di occupabilità dell’80%. Tra i diversi aspetti che caratterizzano gli I.T.S. c’è il forte rapporto con altri Enti: aziende, Università e Centri di ricerca. E’ per tale ragione che la formazione, per chi sceglie di frequentare un I.T.S., avviene sia in aula sia sul campo, con il vantaggio di favorire una preparazione tecnica altamente qualificata e pronta a misurarsi con il mondo del lavoro. Il “Diploma Statale di Tecnico Superiore” viene riconosciuto ufficialmente sia in Italia sia in Europa.

E venerdì 26 gennaio, a partire dalle ore 9, nell’ambito delle iniziative di orientamento post-diploma, l’Istituto Superiore “Giuseppe Di Vittorio” incontrerà diversi I.T.S. del Lazio attraverso una diretta streaming che consentirà agli studenti di conoscere la loro offerta formativa, anche grazie ad una tavola rotonda aperta al dibattito, con riflessioni, osservazioni e quesiti da porre ai partecipanti.