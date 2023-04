Raccolta porta a porta si svolgerà regolarmente, Isola Ecologica chiusa domenica e lunedì

In vista delle festività pasquali, l’Amministrazione comunale di Cerveteri informa la cittadinanza sui servizi di igiene urbana attivi nei prossimi giorni.

Nelle giornate di Pasqua e Pasquetta, il Centro di raccolta comunale di Via Settevene Palo Nuova rimarrà chiuso al pubblico. Nella giornata di Lunedì 10 Aprile, giorno di Pasquetta, sarà posizionata un’isola ecologica mobile destinata ai non residenti in Via dei Pini a Campo di Mare, dalle ore 08:00 alle ore 12:00.

Igiene Urbana a Cerveteri, i servizi attivi a Pasqua e Pasquetta

Nessuna variazione invece per il servizio di raccolta dei rifiuti porta a porta: si svolgerà regolarmente come previsto da calendario.

“Come di consueto in occasione dei periodi il servizio di igiene urbana della nostra città è oggetto di piccolissime modifiche, mantenendo in ogni caso inalterato il porta a porta in tutto il territorio – ha spiegato il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – con l’occasione però, ci tengo a fare delle precisazioni relativamente a due tipologie di rifiuto che in questi giorni saranno certamente predominanti nelle case dei nostri concittadini”.

“In particolare – prosegue il Sindaco – mi riferisco all’incarto delle Uova di Pasqua e allo stampo delle colombe: il primo va conferito nella plastica, il secondo tra i rifiuti non riciclabili. Come di consueto, invito la cittadinanza ad attenersi alle regole della corretta differenziazione dei rifiuti”.

Come sempre, tutte le informazioni sul servizio di igiene urbana sono disponibili sulla App Junker e sul sito istituzionale del Comune di Cerveteri nella sezione “Cerveteri Chiama a Raccolta”.