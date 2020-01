Condividi Pin 19 Condivisioni

Si potrà pattinare su ghiaccio tutti i giorni dalle 10.00 alle 22.00

Ice Park Ladispoli: prorogata l’apertura della pista fino al 2 febbraio

La grande affluenza di pattinatori durante le festività natalizie hanno decretato, mai come quest’anno, il successo degli Ice Park disseminati a Roma e nel Lazio.

Numeri da record che hanno spinto gli organizzatori, rispondendo alle richieste del pubblico, di prorogare l’apertura di tutte le piste.

Ice Park Ladispoli: prorogata l’apertura della pista fino al 2 febbraio

A Latina l’Ice Park resterà attivo fino al 16 febbraio, Terracina chiuderà i battenti il 12 gennaio, Ladispoli il 2 febbraio, Euroma 2 il 16 febbraio.

Resta confermata invece la chiusura per domenica 12 gennaio della pista dell’Auditorium in attesa della concessione di proroga, richiesta alle autorità competenti come per le altre piste.

Chiara Censori Show a Terracina e Ladispoli

Continueranno in tutti gli Ice Park gli show della campionessa del mondo di pattinaggio Chiara Censori che presenterà nuovi programmi e nuove coreografie per allietare il pubblico che affolla le piste di pattinaggio.

Domenica 12 gennaio, a partire dalle 18.00 Chiara è attesa a Terracina mentre domenica 2 febbraio si esibirà a Ladispoli sempre a partire dalle ore 18.00