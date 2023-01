E’ tempo di Erasmus Plus per l’istituto comprensivo Giovanni Cena di Cerveteri, a raccontarlo Lavinia Cerroni

IC Cena, prog. Erasmus Plus: Green and Sustainable Places – Hola! Bienvenidos amigos! Un gruppo di ragazzi ci accoglie così! Un sorriso spontaneo e dolce in ognuno di loro, racchiude tutto il calore di questa meravigliosa terra. Cielo limpido, sole splendido, case, scuole, strade e chiese con colori accesi, temperature glaciali ma a scaldarci il cuore c’è l’affetto dei nostri compagni spagnoli. Un insieme di emozioni forti, troppo forti per un cuoricino così piccolo, per alcuni di noi è la prima esperienza lontano dalle nostre famiglie lontano dal nostro paese. Sembra strano ma la sensazione è quella di aver incontrato, anziché sconosciuti, un gruppo di amici di vecchia data.

Nonostante la lingua sia diversa ci parliamo tranquillamente, un po’ in inglese, di più in spagnolo, il nostro accento ricalca il loro ed è un vociare unico, è una vera armonia. Le vie della città, sono pulite ed ordinate, i palazzi le chiese sono costruite in stile barocco, la sensazione è che dietro l’angolo ci sia Antonio Banderas ad aspettarci magari nelle vesti di Zorro.

La vita qui scorre molto più lenta e meno frenetica rispetto alla nostra, il senso della vita è diverso, qui si vive per soddisfare i cinque sensi, per non sprecare nessuna emozione positiva. E così è anche a tavola, il desiderio di soddisfare il palato si apprezza subito, dolci, fritti, colazioni abbondanti senza risparmio di condimenti. L’accoglienza di queste persone è talmente sentita e calorosa quasi mette in difficoltà, i ragazzi hanno le faccine pulite senza ombre di alcun genere, vere, sempre sorridenti e pronti ad aiutare; è normale chiedersi se noi siamo capaci di fare altrettanto.

E’ una cultura diversa dalla nostra, il confronto è inevitabile. Proprio dal confronto che si torna a casa con un’esperienza unica di integrazione, non costruita da parole di circostanza, ma da comportamenti veri ed unici di fratellanza. Questo a testimonianza che ogni ragazzo a prescindere dalla religione, dal colore della pelle, dal paese di origine, ha la sua esperienza di vita da raccontare, da condividere, da confrontare, dalla relazione del vissuto di ognuno di noi, tutti ne usciamo profondamente cambiati, sicuramente migliori. Grazie, per questa esperienza irripetibile, grazie per le vostre faccine limpide, grazie per essere stati così affettuosi, grazie per ogni istante vissuto con voi. Porteremo nel cuore, le vostre meravigliose terre, i vostri colori, i vostri sapori, i vostri odori, le esperienze condivise e soprattutto ogni gesto carino che ci avete riservato.

Hasta pronto maravillosos amigos, los esperamos con los brazos abiertos!