Il 29 gennaio si corre a Ladispoli la 1^ Urbantrail Odescalchi, dieci chilometri di gara immersi nella macchia mediterranea del litorale

Urbatrail Odescalchi è una gara all’insegna dello spirito sportivo e della bellezza! Un evento dove l’agonismo si fonde con l’amicizia e la solidarietà, recita il motto di questo evento sportivo unico nel suo genere, che ha unito nell’organizzazione tante realtà del territorio. Tutte le informazioni sulla gara e il modulo di iscrizione è disponibile sul sito: runday.it

Sono ancora aperte per poche ore le iscrizioni alla gara competitiva che si terrà domenica 29 Gennaio 2023, in una città piena di verde e di storia, in una cornice bella ed accogliente. Una gara di corsa, sì, ma la Urbantrail Odescalchi è anche l’occasione di vivere un’esperienza totalizzante immersi nei colori della macchina mediterranea del litorale romano, tra il bosco e la spiaggia di Ladispoli.

Urbantrail Odescalchi: correndo tra bosco e mare

Un percorso di 10 km con altimetria/dislivello di +50mt si snoderà lungo una delle aree verdi più belle del litorale: l’Oasi di Palo. La manifestazione ha infatti ottenuto la gentile concessione da parte della famiglia Odescalchi di poter attraversare i sentieri della principesca tenuta in riva al mare, con una spettacolare cornice che unisce running, storia e natura.

Presentata dalla Runday Ladispoli e organizzata dall’A.S.D. Etrusca Atletica e Todaro Sport, Urbantrail Odescalchi è stata resa possibile grazie all’impegno di tanti partner e sostenitori dell’iniziativa che ci hanno messo il cuore: Unipol Sai Assicurazioni, TSA Tecno System Appalti, Eurofish, Il Gabbiano Centro Sportivo, ENDAS e l’amministrazione del Comune di Ladispoli che ha posto il proprio patrocinio.

La gara avrà inizio in via Corrado Melone, a Ladispoli, con ritrovo alle ore 8,30 e partenza alle ore 9.30. Il percorso è sterrato e tutto in pianura e possono partecipare tutti gli atleti italiani e stranieri tesserati FIDAL, amatori e senior ed enti di promozione sportiva, nel rispetto delle convenzioni FIDAL, in regola con l’idoneità sportiva e agonistica. La quota di iscrizione è di soli 15 euro e il pacco gara comprende gadget tecnici e ristoro alimentare. Saranno premiati i primi tre assoluti uomini e donne, i primi tre di ogni categoria uomini e donne.

Maggiori informazioni e iscrizioni

Maggiori informazioni alla pagina gara-urbantrail-odescalchi, contattando Mauro 338 2312031 e seguendo le pagine social Runday Ladispoli: pagina facebook | pagina instagram

