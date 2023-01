Cerveteri, poche settimane alla riapertura della tribuna del Galli

Stadio Galli, i lavori proseguono spediti. Poche settimane per la riapertura della tribuna dopo diversi interventi per la messa in sicurezza

Per domenica contro il Civitavecchia, una partita molto sentita, lo stadio Galli sarà aperto agli addetti ai lavori. I lavori per la messa in sicurezza continuano senza sosta e stanno proseguendo a vele spiegate, grazie agli interventi dell’impresa della dirigena etrusca, che ha messo in campo una squadra di operai che lavora anche la domenica. Il tutto per garantire sicurezza ed efficienza a famiglie, sportivi e tifosi che potranno ritornare a sostenere i propri beniamini entro le prossime settimane.

La messa in sicurezza dello stadio, su decisione della prefettura, prevede una serie importanti di lavori che hanno dei costi considerevoli. Che la società verdeazzura ha preso a carico per regalare ai cittadini un impianto sicuro e vivibile. Si tratta della messa in opera del quadro elettrico, della messa in sicurezza della tribuna Cordelli, l’installazione di cancelli con maniglioni antipanico, potatura dei pini prospicenti la tribuna e molto altro.