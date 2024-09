Il sindaco Elena Gubetti: “Una grande squadra, la nostra una città solidale”

“Dopo poco più di un anno, le volontarie e i volontari della nostra Protezione Civile comunale sono tornati in aiuto delle popolazioni emiliane che ancora una volta hanno visto portarsi via tutto dalla furia dell’acqua. Arrivati sabato mattina a Traversara di Bagnacavallo “Zona rossa” dove il Lamone ha esondato ricoprendo il piccolo abitato di fango e costringendo il Sindaco Matteo Giacomoni ad evacuare tutti gli abitanti, i nostri volontari stanno liberando le strade dal fango, ripulendo aree sportive e sgomberando case da tutto quello che non è più recuperabile”.

I volontari della ProCiv di Cerveteri I volontari della ProCiv di Cerveteri a Traversara di Bagnacavallo in aiuto alla popolazione dopo l’esondazione del Lamone

“Traversara è stata messa in ginocchio e noi siamo lì con 2 equipaggi che oltre alla loro professionalità, al loro coraggio e la loro grande solidarietà, hanno portato anche viveri e generi di prima necessità donati da alcune attività di Cerveteri che voglio ringraziare per la generosità dimostrata ancora una volta: grazie alla Conad Cerveteri, al Jolly Bar e al Chiodo Fisso. Grazie a tutte le volontarie e i Volontari che compongono il nostro gruppo di Protezione Civile Comunale a quelli che sono in Emilia e a quelli che sono rimasti e ogni giorno si spendono con professionalità e dedizione a sostegno della popolazione e a tutela del nostro territorio. Siete una grande squadra, guidata in modo impeccabile dal responsabile Renato Bisegni che sempre presente è una colonna del nostro Comune. Grande solidarietà al Sindaco di Traversara e a tutti i suoi concittadini! Cerveteri c’è! Forza siamo tutti con voi”

Così il sindaco della città, Elena Gubetti