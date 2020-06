I vigili del fuoco soccorrono una donna con la mano nel tritacarne

Condividi Pin 10 Condivisioni

In data odierna, alle ore 11 circa, in via A. Diaz nr5, presso il comune di Frascati la squadra VVF di competenza (21A)è intervenuta a causa di un incidente sul lavoro in cui è rimasta coinvolta una persona,la cui mano sinistra è rimasta incastrata in un tritacarne.Il tutto è accaduto all’interno di una piccola attività commerciale, in cui si produce pasta fresca.I vigili del fuoco, hanno estricato la mano sinistra della persona soccorsa, una donna italiana di anni 29.La stessa è stata elitrasportata presso l’ospedale A.Gemelli in codice rosso.In posto presenti I carabinieri che hanno messo sotto sequestro l’attività commerciale , il 118 e lo S.Pre.S.A.L(servizio per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro)