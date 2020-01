Condividi Pin 0 Condivisioni

I pentastellati offrono un servizio informativo utile ai cittadini

Ladispoli, M5S: “Potete usufruire dello sconto sulla Tari”

Arriva il bonus Tari: uno sconto sulla bolletta dei rifiuti per le famiglie in condizioni di disagio economico e fisico, stabilito dall’ultimo decreto fiscale.

La novità è prevista dall’articolo 57 bis del decreto ed il provvedimento attuativo deve essere adottato entro entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione (cioè, entro il prossimo 23 aprile).

Per accedere al beneficio, le famiglie interessate dovranno presentare la domanda al Comune di residenza o a un altro ente designato (i Caf, ad esempio) utilizzando gli appositi moduli.

Le condizioni per usufruire del nuovo beneficio sulla Tari sono le stesse che valgono anche per il bonus sulle bollette di luce, gas e acqua.