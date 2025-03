Appuntamento per domenica 9 marzo a partire dalle ore 10:00. L’iniziativa è organizzata dal Naac, dall’Associazione “Il Lucumone”, la Aps Suodales e da Pithos Ancient Reproduction, insieme al Parco Archeologico Cerveteri e Tarquinia

Una giornata alla Necropoli Etrusca della Banditaccia, una mattinata per conoscere, attraverso la rievocazione storica messa in scena dall’Associazione Suodales, “I funerali di Achille”, episodio narrato nel libro XXIV dell’Odissea. Una rievocazione suggestiva, che avverrà proprio nel luogo del ritrovamento dei frammenti in bucchero dell’Olpe di Bruxelles, opera attualmente esposta al Museo Nazionale Cerite in Piazza Santa Maria a Cerveteri.

Si tratta di “Eroi e Principi”, iniziativa organizzata dal NAAC – Nucleo Archeologico Antica Caere e “Il Lucumone”, in collaborazione con il Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia e il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia, che avrà luogo domenica 9 marzo a partire dalle ore 10:00 fino alle ore 16:00. La partecipazione è ad ingresso gratuito. Il ritrovo è al Grande Tumulo di Campo della Fiera, al primo parcheggio a destra prima della via alberata in direzione della Necropoli.

Partner speciale dell’iniziativa, il ceramografo etrusco Roberto Paolini di Pithos Ancient Reproduction, del quale all’interno del Grande Tumulo di Campo della Fiera saranno esposte diverse riproduzioni in ceramica.

“Un evento di valorizzazione e promozione del Patrimonio artistico e culturale della nostra città di grande spessore e rilevanza – ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – un appuntamento che vede il grande lavoro da parte delle associazioni di Volontariato archeologico della nostra città, che ringrazio e con le quali in questi anni abbiamo instaurato una stretta e proficua collaborazione, ma anche la collaborazione di un’eccellenza della nostra città, di un artista nostrano che con le proprie riproduzioni di arte etrusca tiene alto il nome di Cerveteri in tutto il mondo come Roberto Paolini. Quella di domenica sarà un’occasione speciale per visitare il Grande Tumulo e l’area archeologica di Campo della Fiera, ma anche per conoscere, attraverso la rappresentazione della Aps Suodales, l’episodio dell’Odissea che narra I Funerali di Achille, scena ritratta anche nell’Olpe di Bruxelles, reperto di straordinario valore che da alcuni mesi ci pregiamo di poter ospitare all’interno del Museo Nazionale Cerite, proprio accanto ai Capolavoro di Eufronio, la Kylix e il Cratere”.

“La meravigliosa rievocazione storica che metterà in scena l’Associazione Suodales – aggiunge il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – con prestigiosi e raffinati abiti di scena, realizzate dopo accurate ricerche storiche, renderanno la mattinata ancora più speciale e di interesse. Il loro amore per la storia, la cultura, le usanze e l’arte etrusca offriranno uno spettacolo davvero emozionante””.

“Con le realtà di volontariato archeologico del nostro territorio, insieme al Direttore del Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia Vincenzo Bellelli, c’è un continuo confronto – ha concluso il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – invito dunque tutti i cittadini, confidando anche nella presenza di una bella giornata da un punto di vista meteorologico, a partecipare a questa iniziativa, a vivere la nostra Necropoli e il nostro Patrimonio archeologico, artistico e naturalistico”.

Per maggiori informazioni, contattare il numero 3396000441