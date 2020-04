Condividi Pin 0 Condivisioni

Le composizioni adorneranno la Basilica di San Pietro per la mssa di Pasqua. Donata anche una ginestra bianca per il Santo Padre

I fiori di Santa Marinella donati a Papa Francesco

I fiori prodotti a Santa Marinella saranno donati al Papa per la Messa di Pasqua. È questa la notizia che viene comunicata dal gruppo “Promozione e Sviluppo Santa Marinella”:

Credere e crederci oggi possiamo dire che questo gruppo crede e continuerà a crederci all’amicizia alla collaborazione alla partecipazione di tante persone ognuna che ci aiuta a credere grazie al suo supporto all’ esperienza al suo pensiero al suo progetto.

Oggi grazie a Raffaella D’Ovidio abbiamo ricevuto la risposta ad una lettera spedita qualche giorno fa al Santo Padre

I floricoltori in questa lettera richiedevano di accogliere i nostri fiori in dono per la messa di Pasqua vicino a PAPA FRANCESCO, il dono è stato accolto e domani mattina consegneremo i fiori insieme alla ginestra bianca in regalo al Papa da parte di tutti i cittadini di SANTA MARINELLA

I FIORI DI SANTA MARINELLA PROTAGONISTI DELLA SANTA MESSA DI PASQUA INSIEME AL NOSTRO AMATO PAPA FRANCESCO.

CREDERE E CREDERCI FORTI VALORI DA RECUPERARE.

CREDIAMOCI TUTTI INSIEME DOMANI SI CONTINUA CON IL BOUQUET SOLIDALE.

GRAZIE