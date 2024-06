“I Delitti del Mugnone” il nuovo libro in uscita di Daniela Alibrandi

“I Delitti del Mugnone” MultiDimensionCrime

Possiamo dire di essere stati i primi a parlarne e adesso è con piacere che annunciamo l’uscita del nuovissimo MultiDimensionCrime di Daniela Alibrandi “I delitti del Mugnone”, dal 14 giugno in libreria per Morellini Editore.

Da tempo lo stile della Alibrandi veniva definito da recensori e critici letterari italiani e statunitensi in modo multidimensionale, qualcosa che riusciva a valicare i limiti degli usuali filoni letterari. Recentemente il suo stile è stato ufficializzato e depositato, presso il Wga, come MultiDimensionCrime (acronimo MDC o MDCrime). Di cosa si tratta? Della sapiente fusione di quelle caratteristiche che definiscono un giallo, un thriller e un noir.

Il lettore si trova coinvolto in una dimensione nella quale riuscirà ad indagare su un crimine insieme alla squadra, (tipico del giallo), e nello stesso tempo preparerà il delitto entrando nella mente dell’assassino, patendo la disperazione della vittima, (caratteristico del noir), in un crescendo di tensioni e colpi di scena, (peculiare del

thriller).

Una lettura che plasma l’immaginazione in modo multidimensionale, rendendola particolarmente coinvolgente.

“I delitti del Mugnone” è un esempio del nuovo genere e per la prima volta si può fregiare ufficialmente della definizione E’un MultiDimensionCrime di Daniela Alibrandi. Lo stesso stile caratterizza i precedenti scritti dell’autrice appartenenti a questo genere, di cui per comodità ricordiamo solo il recente “Delitti sommersi” (Morellini Editore), che ha notevolmente coinvolto i lettori anche per la particolare ambientazione nei laghi sotterranei romani.

L’ambientazione, tra l’altro, non è mai un fattore secondario nei libri della Alibrandi. “I delitti del Mugnone” ci porta tra le mura di un antico monastero adagiato sulle colline toscane tra Firenze e Fiesole, e in prossimità del fiume Mugnone, nella seconda metà degli anni Ottanta. Qui si intrecceranno i destini di una ragazza, alla ricerca disperata di un rifugio, di uno spietato assassino, che ama firmare i suoi efferati delitti, e del commissario Rosco, da poco trasferitosi a Firenze. Ma il commissario non troverà la desiderata tranquillità nel capoluogo toscano. Dal fiume Mugnone, infatti, riaffioreranno a pochi giorni di distanza i cadaveri di due adolescenti, orrendamente sfigurati. Il richiamo ad altri due identici delitti irrisolti di tre anni prima sarà un rompicapo per Riccardo Rosco e la sua squadra. La affascinante cornice di una Firenze descritta abilmente e dell’esteriore quiete del Mugello saranno l’ambientazione palpabile che si fonderà con l’inquietante e cupa atmosfera di un monastero.

L’autrice sarà ospite ai microfoni di Radio Rid, 96.8 Fm, nella trasmissione Il salotto dei libri mercoledì prossimo 12 giugno alle ore 15:20, e nella trasmissione di RAI Radio 1, Incontri d’autore, in onda sabato15 giugno alle ore 13:45.