La richiesta alla Regione Lazio di interventi urgenti, la Sindaca: “Lunedì sarò in Regione Lazio e chiederò un sopralluogo congiunto con la città metropolitana”

I danni alla Palude di Torre Flavia: l’allarme di Gubetti –

“Le immagini non mentono: il Monumento Naturale della Palude di Torre Flavia è a un passo dal punto di non ritorno”, a lanciare l’allarme sui social è la Sindaca di Cerveteri Elena Gubetti che spiega: “Le violente mareggiate degli ultimi giorni hanno devastato la spiaggia antistante, lasciando l’oasi senza alcuna protezione”.

“Il rischio è definitivo – prosegue Gubetti –: se l’acqua di mare invade la palude, l’intero ecosistema sarà perduto per sempre. L’intrusione salina ucciderà la flora rara e spazzerà via l’habitat vitale per gli uccelli migratori. Un patrimonio di biodiversità unico al mondo sta per essere cancellato dalla mappa”.

L’appello alla Regione Lazio

“Faccio un appello alla Regione Lazio – dice Gubetti –: il tempo dei tavoli tecnici e delle promesse è scaduto. Chiediamo un provvedimento d’urgenza immediato”.

La Sindaca chiede barriere meccaniche subito per fermare l’avanzata delle onde verso lo specchio d’acqua dolce e opere definitive per salvare il patrimonio naturale inestimabile prima che diventi solo un ricordo fotografico.

“​La perdita di Torre Flavia sarebbe un fallimento istituzionale e ambientale senza precedenti. Il mare non aspetta la burocrazia”, rincara Gubetti, che conclude: “Lunedì sarò in Regione Lazio e chiederò un sopralluogo congiunto con la città metropolitana per mettere immediatamente in moto un intervento in urgenza”.