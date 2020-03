“I bagni della stazione Termini sono delle latrine”

Condividi Pin 18 Condivisioni

La denuncia di una pendolare alla vista della situazione all’interno dei servizi igienici a pagamento

Ci si aspetterebbe che dato il pagamento per potervi accedere, i bagni siano puliti e igienizzati.

Almeno questo quello che si aspettano i pendolari in transito alla stazione ferroviaria di Roma Termini e che per poter accedere ai servizi igienici devono pagare un euro a persona.

E invece lo scenario che si è presentato davanti agli occhi di una pendolare è stato tutt’altro.

“Le latrine della stazione Termini di Roma. Un euro per entrare, non trovi la carta igienica … i rubinetti rilasciano un filo d’acqua – denuncia – per cui sei costretto a pigiarli in continuazione inficiando così l’igienizzazione delle mani … e poi parliamo di sicurezza sul covid-19. Vorrei sapere dove sono gli addetti alle pulizie”