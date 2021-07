Da Bracciano a Trevignano Romano: ciclotour solidale a tappe per la ricerca sui tumori cerebrali in età pediatrica

HEALiade/Ride4Hope 2021: tutto pronto per la seconda tappa – riceviamo e pubblichiamo:

Grande attesa per la seconda tappa dell’Healiade/Ride4Hope 2021, Ciclotour solidale per la ricerca sui tumori cerebrali in età pediatrica che partirà domenica 18 Giugno, alle ore 8 dal parcheggio in Via del Lago a Bracciano.

HEALiade/Ride4Hope è nata lo scorso anno con un debutto carico di emozioni: il viaggio di 4 papà uniti dalla comune esperienza del dolore. Gambe forti e i loro piccoli nel cuore, hanno affrontato in bici un percorso di 450 chilometri lungo la costa pugliese.

Tanta la solidarietà e gli straordinari risultati: in soli 10 giorni hanno raccolto 60 mila euro in favore della ricerca scientifica sui tumori cerebrali in età pediatrica.

La seconda epica tappa della nuova edizione vedrà i partecipanti impegnati in un suggestivo percorso sul Lago di Bracciano, che andrà da Bracciano a Trevignano Romano e ritorno, per un totale di 22 chilometri.

Il lago con il suo fascino e la sua area naturale protetta, circondato dai Monti Sabatini tra borghi meravigliosi e lo splendido castello sarà la bella cornice di questa tappa.

L’evento è realizzato grazie alla stretta collaborazione con i Comuni di Bracciano e Trevignano Romano, e alla partecipazione di molti testimonial e sostenitori della Fondazione Heal, ha già confermato la sua presenza Angelo Peruzzi.

La giornata solidale sarà arricchita dalla presenza dell’Autoemoteca dell’Associazione donatori sangue La Rete di Tutti OdV – FIDAS.

“Siamo estremamente lieti – dichiara il Sindaco di Bracciano Armando Tondinelli – di ospitare questa importante tappa dell’edizione 2021 di HEALiade/Ride4Hope perché attraverso questo ciclotour potremo contribuire attivamente alla ricerca scientifica sui tumori cerebrali dei bambini.

È un piacere ma soprattutto un dovere metterci a disposizioni di cause sociali come queste. Grazie alla Fondazione Heal per averci scelto come meta per questa corsa in bici fatta di speranza per un futuro migliore”.

“Investire nella ricerca in questo momento – dichiara il Sindaco di Trevignano Claudia Maciucchi – è quanto mai fondamentale per garantire ai nostri figli cure e assistenza ma soprattutto fiducia che la scienza possa fare in fretta passi da gigante. Siamo felici che questa corsa in bici per i bambini affetti da malattie oncologiche cerebrali si tenga nel nostro territorio che saprà essere generoso e rispondere a un appello così importante”.

HEALiade/Ride4Hope è un evento promosso da Fondazione Heal che finanzia progetti di ricerca a supporto del lavoro di medici e ricercatori impegnati nella lotta contro i tumori cerebrali in età pediatrica.

La prima tappa del 2021, HEALiade/Ride4Hope-Vie Imperiali ha visto percorrere 18 chilometri nel Parco Archeologico di Ostia antica; 150 i partecipanti, 6000,00 Euro raccolti, in una splendida giornata di sole, condivisione, sport e solidarietà per la ricerca scientifica neuro-oncologica pediatrica.