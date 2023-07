Saranno coinvolti circa 30 artisti che si esibiranno in opere di street art decorando il muro gentilmente messo a disposizione dal Riva di Palo resort

Hands on the wall di Lulù: street art a Ladispoli –

“L’esperienza “Hands on the wall” nasce dalla necessità e dalla voglia di portare colore nel luogo in cui vivo”, dice Luisana Leone, in arte Lulù.

“È un progetto iniziato tempo fa con il voler donare il dipinto delle Ali situate su un muro alle porte della mia città, un gesto semplice per augurare “benvenuto” o “arrivederci” a chiunque passi da quelle parti, per strappare un sorriso oppure più semplicemente far volare col pensiero chi ne avesse bisogno.

Hands on the wall nasce con lo stesso proposito, credo fermamente nella potenza dei colori e nell’unione delle mani degli artisti coinvolti, locali e provenienti da tutto il Lazio, e credo che da questa unione possa nascere un messaggio di positività di cui, un po’ tutti, abbiamo sempre più bisogno in questi tempi grigi.

Saranno coinvolti circa 30 artisti che si esibiranno in opere di street art decorando il muro gentilmente messo a disposizione dal Riva di Palo resort, live painting, in aggiunta ci sarà un’esposizione di opere, dipinti, disegni, musica dal vivo e tutto questo a due passi dal mare. Ci tengo a ringraziare la famiglia del Six di Ladispoli nonché i ragazzi e le ragazze che si sono messi a disposizione gratuitamente, sfidando il caldo e gli impegni personali per dare forma a questo sogno, per far sì che il colore e i sorrisi continuino a dilagare e a dare vita ad ogni angolo della città”.