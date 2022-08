Il fronte del fuoco è esteso in lunghezza per circa un chilometro: diverse squadre all’opera e due elicotteri. Scoppiato un altro incendio a Cesano con caratteristiche simili

Guidonia, grande incendio boschivo: evacuate alcune case

I Vigili del Fuoco stanno intervenendo in zona Guidonia Montecelio, in prossimità di Via Tiburtina, all’altezza del km. 17.800 per un incendio boschivo di notevoli dimensioni.

Il fronte del fuoco è esteso in lunghezza per circa un chilometro: diverse le squadre di vigili del fuoco che stanno lavorando per evitare che le fiamme si propaghino verso abitazioni e strutture industriali.

Sono state evacuate alcune case, quelle che ormai il fuoco è arrivato a lambire.

Sul posto 5 squadre, un’autobotte, funzionario di guardia, Dos più l’ausilio di due elicotteri più diversi moduli e personale volontario della Protezione Civile.

Incendio anche a Cesano

Un altro fronte è scoppiato a Cesano in Vicolo De Cabellis incrocio Via Ildebrando: si tratta di sterpaglie che anche in questo caso vede le fiamme lambire le abitazioni.

Nessuna persona risulta al momento coinvolta, ma il fuoco si è propagato fino a ridosso del centro abitato e si è quindi deciso di far evacuare preventivamente diversi nuclei familiari.

Anche in questo caso si sta valutando l’uso di mezzi aerei per il supporto delle squadre a terra.