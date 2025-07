Gruppo Bandistico Cerite in concerto: da “Canta Napoli” a “SanremoMix” fino a Ennio Morricone

L’Assessore alla Cultura Francesca Cennerilli: “Una grande serata per festeggiare i 30anni di attività, appuntamento per domenica 27 luglio alle ore 21:30 in Piazza Santa Maria”

Da sempre è uno degli appuntamenti più attesi dell’Estate Caerite. Un momento di ritrovo, di unione, di spettacolo, di amicizia, di tradizione. Domenica 27 luglio alle ore 21:30 in Piazza Santa Maria, gran concerto del Gruppo Bandistico Cerite, diretto dal Maestro Augusto Travagliati, che quest’anno celebra il 30esimo anniversario di direzione del Gruppo.

Un concerto che come di consueto unirà brani classici, marce brillanti, medley popolari e brani pop: da Ennio Morricone a “Canta Napoli”, fino ai successi dell’ultimo Festival di Sanremo rivisitati in chiave bandistica, tra cui “Tutta l’Italia”, “Balorda Nostalgia”, “Anema e Core”, “Incoscienti giovani” e molti altri.

Ad affiancare i musicisti e musiciste del Gruppo Bandistico Cerite, la voce di Melissa Meucci, che interpreterà alcuni dei brani in scaletta.

“Il Gruppo Bandistico Cerite è sinonimo di qualità: da 30anni con la sua musica rende magici e indimenticabili tantissimi momenti di Cerveteri e anche quest’anno sono certa rappresenterà uno degli appuntamenti più attesi e maggiormente sentiti dalla cittadinanza – ha dichiarato Francesca Cennerilli, Assessore alla Cultura del Comune di Cerveteri – il concerto di quest’anno inoltre, sarà occasione per festeggiare un traguardo importante, ovvero i primi 30anni di storia. Tre decenni di musica, di emozioni, di grandi concerti. Il concerto diretto come sempre dal Maestro Augusto Travagliati è uno degli spettacoli di punta dell’offerta culturale del mese di luglio dell’Estate Caerite: nei prossimi giorni sveleremo anche il cartellone di agosto, che annovererà altri grandi eventi con nomi dello spettacolo di richiamo nazionale”.

“Con l’occasione – conclude l’Assessore Francesca Cennerilli – rivolgo un sentito ringraziamento a chi con grande passione per la musica e per il territorio mantiene in vita questa realtà speciale per la nostra città quale è il Gruppo Bandistico Cerite: partendo dal Maestro Travagliati, istituzione della cultura musicale di Cerveteri, il Segretario Carmelo Aiello e il Presidente Aurelio Badini. A loro, infinitamente grazie per ciò che da oramai tre decenni ogni giorno svolgono per diffondere l’arte musicale in città. A tutti voi, l’invito ad assistere al concerto. Le marce brillanti e i brani preparati dai nostri musicisti vi emozioneranno!”. L’ingresso al concerto è libero e gratuito per tutti.