Ladispoli: Divieto di balneazione temporaneo a 250 metri a sinistra dalla foce del Vaccina

L’Amministrazione comunale informa i cittadini che, a seguito di recenti controlli sulla qualità delle acque lungo la costa, è stato emesso un divieto di balneazione temporaneo in una zona specifica della spiaggia. Questo provvedimento riguarda un tratto di circa 250 metri a sinistra della foce del Fosso Vaccina.

Il divieto è stato deciso dopo che i campionamenti effettuati da ARPALAZIO hanno evidenziato un superamento dei limiti di legge per il parametro Escherichia coli. In particolare, nel punto di prelievo identificato con il numero 52, il valore riscontrato è stato di 697 MPN/100 mL, mentre il limite massimo consentito per le acque marine è di 500 MPN/100 mL.

Il sindaco Alessandro Grando ha firmato un’ordinanza di divieto di balneazione a scopo precauzionale, per tutelare la salute dei cittadini. Al momento, il gestore del servizio idrico, Acea Ato 2, non ha segnalato malfunzionamenti presso le stazioni di sollevamento o l’impianto di depurazione comunale, e le autorità stanno comunque conducendo accertamenti per individuare eventuali cause del superamento.

ARPALAZIO continuerà con le analisi delle acque e, qualora i risultati siano favorevoli, l’ordinanza di divieto verrà immediatamente revocata. Nel frattempo, si invita la popolazione a rispettare il divieto di balneazione in questa zona per garantire la sicurezza di tutti.