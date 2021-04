Share Pin 1 Condivisioni

Italia Viva, come da statuto, ha scelto un uomo e una donna alla guida della sezione

Grottaferrata, Cherubini e Cupelli i coordinatori di Italia Viva –

Italia Viva ha scelto i nuovi coordinatori di Grottaferrata: Piergiorgio Cherubini, ex ambasciatore italiano in Marocco e la giovane Francesca Cupelli, laureata in Scienza della Moda e del costume.

Italia Viva, come da statuto, ha scelto un uomo e una donna alla guida della sezione di Grottaferrata e, contemporaneamente due persone di due generazioni diverse e con un trascorso personale differente.

Luca Andreassi e Ileana Piazzoni, coordinatori del provinciali del partito di Matteo Renzi, hanno voluto sottolineare come Italia Viva sia l’unica organizzazione politica italiana ad aver impostato la scelta dei coordinatori in maniera da dare uguale spazio ad entrambi i generi.

Cherubini e Cupelli “rappresentano i giusti profili per unire esperienza, competenza ed entusiasmo, necessari al rilancio di Italia Viva a Grottaferrata”, specificano i coordinatori provinciali.

“Ringraziamo i coordinatori provinciali ed i coordinatori territoriali, Damiano Pucci e Mirella Pinori, per il sostegno in questa fase delicata – dichiarano Cupelli e Cherubini – che prelude ad una stretta collaborazione ai diversi livelli del partito, nell’esclusivo interesse della nostra città”.