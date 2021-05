Share Pin 1 Condivisioni

Da metà maggio si potrebbe ottenere uno spostamento del coprifuoco o il suo annullamento

Green pass e turisti in Italia, le novità in arrivo

Regole chiare e semplici e soggiorni in sicurezza. Sono queste le promesse che il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha voluto fare ai turisti nel corso del G20.

Tra il 15 e il 17 maggio il Governo potrebbe decidere di farlo slittare dalle 22 alle 23 o anche di cancellarlo del tutto, scelta che dipenderà dall’andamento della curva epidemiologica.

CHI ARRIVA IN ITALIA DA UN PAESE EUROPEO dovrà mettersi in quarantena per 5 giorni, almeno fino al 15 maggio.

Da metà mese la situazione potrebbe cambiare con i turisti che saranno liberi di circolare grazie al pass verde nazionale di cui ha parlato Draghi. Si dovrà provare di essere guariti dal covid, di aver fatto il vaccino o di avere un tampone negativo entro le 48 ore precedenti allo spostamento.

IL GREEN PASS EUROPEO. Entrerà in vigore a metà giugno e consentirà ai turisti di circolare liberamente in Europa senza dover fare la quarantena. Anche in questo caso bisognerà dimostrare di essere guariti dal covid, vaccinati o negativi a un tampone.

