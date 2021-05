Share Pin 5 Condivisioni

Lo scontro, per cause ancora in corso di accertamento, avvenuto tra due auto

Cerveteri: incidente sulla Settevene Palo, sul posto i vigili

Cerveteri: incidente sulla Settevene Palo, sul posto i vigili –

Incidente poco fa sulla Settevene Palo a Cerveteri.

Lo scontro, per cause ancora in corso di accertamento, sarebbe avvenuto tra due auto.

Sul posto al momento presenti gli agenti della Polizia locale per le formalità di rito.

(torna a baraondanews)