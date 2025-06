Grando: “Ladispoli da record. In 15000 per Anna”

Una serata da incorniciare per la città di Ladispoli.

Piazza Rossellini si è trasformata in un’enorme arena a cielo aperto per accogliere l’esibizione di Anna, la giovane star della musica rap italiana, capace di richiamare un pubblico eccezionale e far registrare un vero record di presenze.

Sin dalle prime ore del giorno fan provenienti da ogni dove hanno iniziato ad affollare il centro cittadino per ammirare dal vivo loro beniamina.

Quando Anna è salita sul palco, puntuale come un orologio svizzero, l’entusiasmo è esploso. Con la sua energia travolgente, le hit ormai diventate veri e propri tormentoni e un’interazione costante con il pubblico, l’artista ha letteralmente infiammato la piazza, regalando un’esibizione indimenticabile che ha fatto cantare e ballare giovani e famiglie.

Al termine del concerto, prima di lasciare il palco, Anna ha voluto salutare i suoi fan con grande affetto concedendo foto e autografi.

Siamo orgogliosi del successo di questo evento, che avevamo dedicato in particolare ai ragazzi e alle ragazze.

Vederli così felici è stato qualcosa di meraviglioso e mi riempie di orgoglio.

Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito all’organizzazione e alla sicurezza, garantendo una serata di festa in totale serenità.

Ladispoli si conferma la capitale del litorale a nord di Roma.

Da città dormitorio a città della musica e dei grandi eventi il passo è stato breve.

I numeri ci dicono che il nostro progetto sta portando i risultati sperati, quindi continueremo su questa strada, con buona pace di chi vorrebbe riportare la nostra città nell’anonimato.

Quindi tieniti pronta Ladispoli, perché a luglio, con il Summer Fest, si RI-BALLA!

Cosi il primo cittadino, Alessandro Grando, in un posto social