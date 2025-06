Museo archeologico di Tarquinia, il 6 giugno si svolgerà la conferenza: “Gli eroi di Marce Atie. Gli Etruschi dipingono il mito”

Si svolgerà venerdì 06 giugno, alle ore 17:00, presso la sala dei Capolavori del Museo archeologico Nazionale di Tarquinia, a Palazzo Vitelleschi, il quarto incontro del Primo ciclo di conferenze “Attualità degli Etruschi”. Il titolo di questo incontro è: “Gli eroi di Marce Atie. Gli Etruschi dipingono il mito”

Al centro di questa manifestazione ci sarà il racconto e l’approfondimento di un evento archeologico straordinario. Nel luglio 2022 la Tuscia è stata il teatro di una scoperta archeologica di rilevante importanza. Durante lo scavo di un’area parzialmente inesplorata della tomba Lattanzi, situata nella necropoli monumentale di Norchia, centro meno noto del territorio tarquiniese, una squadra di archeologi francesi, diretta dal Prof. Vincent Jolivet, ha rinvenuto un vaso etrusco decorato con la tecnica a figure rosse, presentante scene ispirate all’epica greca. Una delle iscrizioni riporta il nome del proprietario e committente del vaso, Marce Atie. In base all’analisi stilistica, l’opera può essere attribuita all’officina vulcente associata al gruppo stilistico detto dell’Imbuto e datata alla fine del IV secolo a.C.

I professori Maurizio Harari e Vincent Jolivet illustreranno questa significativa scoperta durante l’incontro.

Il volume Gli eroi di Marce Atie. Gli Etruschi dipingono il mito, pubblicato nel 2024, rappresenta il catalogo scientifico di una mostra organizzata dal PACT in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la provincia di Viterbo e per l’Etruria Meridionale. La mostra si è tenuta presso il Museo archeologico Nazionale di Tarquinia da dicembre 2023 a maggio 2024.

Evento ad ingresso gratuito, senza necessità di prenotazione, fino ad esaurimento dei posti disponibili.