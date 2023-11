Grando: “Forniremo appartamenti ai senza fissa dimora”

Alessandro Grando, Sindaco di Ladispoli, si esprime sul progetto “SOS CASA” ai microfoni di Centro Mare Radio

Alessandro Grando , Sindaco di Ladispoli, si esprime sul progetto “SOS CASA” ai microfoni di Centro Mare Radio: ” Parliamo di individui che necessitano dell’aiuto a cui la comunità stessa è chiamata a contribuire; una comunità non può voltare le spalle a coloro che ne fanno parte. Grazie a questo progetto in collaborazione con AVALON Protezione Civile, abbiamo previsto l’implementazione di soluzioni immediate per affrontare questa emergenza abitativa.

Attraverso questa iniziativa, intendiamo fornire alloggi temporanei e appartamenti per affrontare la situazione in modo adeguato. Il Comune si assumerà i costi relativi all’affitto e alle spese per le utenze. Inoltre, i servizi sociali avranno un ruolo cruciale nel fornire assistenza e supporto a queste persone in difficoltà” – e conclude – “Stiamo attualmente lavorando su ulteriori progetti volti a rispondere all’emergenza abitativa e a fornire un luogo fisico dove assistere le persone in difficoltà. Questo non riguarda solo la fornitura di alloggio, ma include anche la distribuzione di beni di prima necessità e il supporto nella gestione di questioni burocratiche. Per valutare i progressi raggiunti e coordinare gli sforzi, è prevista una riunione tra i vari servizi comunali in programma per lunedì, in vista della data del 15 novembre”.

GM