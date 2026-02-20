Grande partecipazione al convegno sul referendum della giustizia: a Cerveteri parte un percorso per alzare il livello del dibattito politico –

Si è svolto con grande partecipazione il convegno sul referendum della giustizia organizzato dal Comitato SIRIFORMA insieme ai ragazzi di Gioventù Nazionale Cerveteri. Una sala gremita e un confronto attento e approfondito hanno dimostrato quanto il tema sia sentito anche nella nostra città.

L’iniziativa ha visto la presenza di relatori tecnici e politici di spessore che hanno illustrato con chiarezza le ragioni del Sì, offrendo ai cittadini strumenti concreti per comprendere l’importanza della riforma. Un momento di alto profilo politico e culturale che ha contribuito ad arricchire il dibattito pubblico locale.

Un ringraziamento particolare va al Sottosegretario al Ministero della Giustizia Andrea Delmastro per il suo intervento autorevole e appassionato. Ringraziamo inoltre tutti gli illustri relatori che hanno preso parte al convegno e i consiglieri comunali presenti, il cui contributo e la cui partecipazione hanno impreziosito l’iniziativa.

Per Gioventù Nazionale Cerveteri questo evento rappresenta solo l’inizio di un percorso più ampio: la volontà è quella di portare nella nostra città personalità politiche di rilievo nazionale e tecnici qualificati, con l’obiettivo di elevare il livello del dibattito politico e affrontare con serietà e competenza sia le grandi questioni nazionali sia le tematiche territoriali che riguardano da vicino la nostra comunità.

In vista del referendum, invitiamo tutti i cittadini a recarsi alle urne il 22 e 23 marzo e a votare Sì per una giustizia più libera, equilibrata e realmente indipendente dalle ideologie.