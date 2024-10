Grande impresa del Cerveteri Under 19 Elite, batte 3-2 la capolista

Impresa del Cerveteri Under 19 Elite, batte per 3-2 la capolista Montespaccato e supera il Ladispoli in classifica



Esulta il Cerveteri che vince la prima gara del campionato, battendo il Montespaccato per 3- 2. I baby Cervi sconfiggono la capolista che alza bandiera bianca al Galli. Bella prestazione dei ragazzi di Sale, che salgono a 8 punti in classifica, superando il Ladispoli. Gara giocata a ritmi alti, con cuore e tanta grinta che ha consentito di centrare un successo di platino per il morale, oltre che per la classifica. Nel dopo gara, i ragazzi si sono stretti intorno allo staff, festeggiando nello spogliatoio . Le reti del Cerveteri sono firmate da Rosa, Mastrangelo ed Eluwa.

Fa.No.