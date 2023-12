Gra, incidente tra auto e moto: morto un 41enne –

Un motociclista è morto in un incidente stradale avvenuto stamattina sul Grande Raccordo Anulare di Roma. Il sinistro si è verificato nella mattinata di oggi, venerdì 29 dicembre. Da quanto si apprende la vittima è un motociclista quarantunenne, per il quale non c’è stato nulla da fare per salvargli la vita. Ad essere coinvolte sono state una moto e un’auto, che per cause non note e ancora in corso d’accertamento si sono scontrate.

Secondo le informazioni apprese l’auto e la moto si sono urtate per cause non note e ancora in corso d’accertamento. L’impatto è stato violento e ad avere la peggio è stato il conducente del veicolo a due ruote, il quale a seguito dell’urto è stato sbalzato dalla sella, ha fatto un volo di diversi metri ed è finito riverso sull’asfalto. L’incidente si è verificato davanti agli occhi degli automobilisti di passaggio, che hanno dato l’allarme, chiamando il Numero delle Emergenze 112 chiedendo l’intervento di diversi mezzi di soccorso per alcune persone rimaste coinvolte in un sinistro.

In particolare le condizioni di salute del motociclista sembravano gravissime. Sul posto ricevuta la segnalazione è giunto il personale sanitario, che ha soccorso il motociclista cercando di rianimarlo con il massaggio cardiocircolatorio, ma ogni tentativo si è rivelato inutile. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Inevitabili i disagi alla circolazione, la rampa d’immissione sulla A91 Roma-Fiumicino è stata temporaneamente chiusa. Presenti sul posto il personale Anas e gli agenti della polizia stradale, per gestire il traffico e per svolgere i rilievi di rito utili a ricostruire la dinamica dell’accaduto e ad accertare eventuali responsabilità di chi era alla guida. Terminate le verifiche sul posto, la salma del quarantunenne è stata trasferita in obitorio, dove si trova a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. La circolazione sul tratto di Raccordo interessato dall’incidente è poi ripresa nel corso della mattinata.