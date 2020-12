Share Pin 1 Condivisioni

Il Cts punta ad una nuova stretta

Governo diviso su lockdown a Natale. Cts: ”Necessarie misure più restrittive”

E’ lotta al governo sulla questione del lockdown nazionale in occasione delle festività natalizie. Non tutti sono d’accordo sulle misure da prendere, se puntare ad una restrizione generale o meno, quel che è certo è che il Comitato tecnico scientifico punta ad una nuova stretta.

L’Italia oggi sta dimostrando un lieve miglioramento, seppur molto lento. Il numero dei nuovi contagi sembra diminuire ogni giorno, un dato di notevole importanza che non deve essere trascurato. Quindi si punta a misure più restrittive, seppure al governo non tutti la pensano allo stesso modo.

C’è infatti chi pensa a far diventare il Paese intero rosso, con regioni e comuni chiusi. Un danno, se così fosse deciso, per l’economia che fa fatica a rialzarsi e per tutte le attività che si vedranno costrette nuovamente ad abbassare le serrande.

Ma la decisione vera e propria sarà decisa in queste ore.