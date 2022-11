Governo Civico Cerveteri e Ladispoli: “Bene il lavoro di Pascucci sull’Istituto Pertini”

I gruppi consiliari e i direttivi di Cerveteri e Ladispoli di Governo Civico esprimono soddisfazione per il lavoro svolto da Alessio Pascucci in Città Metropolitana

Apprendiamo con soddisfazione la notizia dell’avvio oramai prossimo dei lavori da parte di Città Metropolitana all’Istituto Superiore di Ladispoli Sandro Pertini. Chiaramente, non possiamo che complimentarci con Alessio Pascucci, attuale Consigliere comunale di Ladispoli di opposizione e Consigliere della Città Metropolitana di Roma Capitale.

Così come accaduto per la Palestra dell’Istituto Di Vittorio, dove grazie ad un suo emendamento sono stati stanziati i fondi, pari a quasi 2milioni di Euro per la realizzazione della prima palestra scolastica nella storia dell’Istituto, anche in questo caso, venendo incontro alle richieste avanzate da studenti e personale scolastico, ha saputo portare all’attenzione dell’Ente competente le esigenze dei ragazzi.

Come gruppi politici, che all’interno dei Consigli comunali di Cerveteri e Ladispoli esprimono un totale di 9 consiglieri comunali, siamo dunque pienamente soddisfatti e orgogliosi di quanto fatto da Alessio Pascucci in Città Metropolitana.

Una risposta importante anche a chi in campagna elettorale dichiarò pubblicamente di non partecipare ai bandi della Città Metropolitana di Roma Capitale perché in quanto di un colore politico diverso dal proprio, certamente non avrebbe avuto alcuna possibilità di ricevere i finanziamenti.

Ringraziamo dunque Alessio Pascucci per il suo impegno per il territorio e per le scuole superiori del territorio, certi che continuerà a lavorare con impegno e abnegazione rappresentando ancora un importante punto di riferimento all’interno della Città Metropolitana di Roma Capitale.

*I CONSIGLIERI COMUNALI DI CERVETERI* – _Federico Salamone, Claudio Nucci, Adele Prosperi, Anna Mastrandrea, Alessandro Gazzella, Maria Antonietta Pilu, Luigi Geronzi_*I CONSIGLIERI COMUNALI DI LADISPOLI* – _Roberto Garau, Daniela Ciarlantini_*I DIRETTIVI DI GOVERNO CIVICO DI CERVETERI E LADISPOLI*