Condividi Pin 0 Condivisioni

Successo per il progetto di alternanza scuola lavoro che culminerà il 23 Aprile con un grande evento

Gli studenti del Di Vittorio di Ladispoli “protagonisti del futuro”

“Protagonisti del futuro”. Questo il progetto che si è svolto presso l’Isis di Vittorio di Ladispoli, nato grazie all’idea ed all’impegno dell’agenzia Allianz Marchese di Ladispoli e concordato con la direzione generale di Allianz.

Gli studenti del Di Vittorio di Ladispoli “protagonisti del futuro” con Allianz Marchese

Tra i relatori, nonchè fautori del programma, l’Agente Francesco Marchese ed il consulente Stefano Fierli, che hanno coordinato il percorso di alternanza scuola-lavoro in una vera e propria full immertion della durata di due giorni.

Tra gli argomenti principali delle sessioni: – il Welfare Italia Europa Mondo – la cultura della protezione e l’analisi del rischio – la sensibilizzazione a 360 gradi sui temi della sicurezza e della prevenzione.

Si è proseguito poi con le dinamiche che caratterizzano l’evoluzione del mondo assicurativo ai giorni nostri, evidenziando il ruolo del marketing e dei sistemi motivazionali per la progressiva ridefinizione, nel tempo, del ruolo del consulente assicurativo.

Tutti gli studenti, partecipando con molto interesse, a fine corso hanno ottenuto gli attestati di frequenza. Due di loro sono stati scelti dalla scuola ed hanno di buon grado accettato di poter effettuare due settimane di stage formativo presso la Allianz Marchese di Ladispoli, agenzia leader nel litorale a nord di Roma.

Ma questo, come si apprende, ha rappresentato solo il primo step del programma. Il 23 aprile infatti, Allianz sarà presente sempre all’ISIS Di Vittorio per un grande evento interattivo, dove attraverso un “game” attitudinale, verranno coinvolti gli alunni in un percorso didattico-cognitivo di gruppo.

Uno di loro, infine, sarà ospitato presso la sede Italiana nel grattacielo Allianz di Milano.