Gli studenti del corso CAT dell’Istituto Di Vittorio di Ladispoli alla scoperta dell’innovazione edilizia alla Edilsocial Expo di Roma

Una didattica sempre più innovativa per gli allievi dell’Istituto Superiore “Giuseppe Di Vittorio” di Ladispoli. Le classi 3B, 4A e 5A del corso CAT (Costruzioni, Ambiente e Territorio) hanno partecipato con entusiasmo alla Fiera internazionale Edilsocial Expo, svoltasi a Roma il 30.10.2024. Guidati dai professori Massimo Cerrocchi, Enzo De Francesco, Vittorio Pirito, Maria Nardella e Gianluca Caruso, gli studenti hanno potuto vivere un’esperienza formativa immersiva nel mondo dell’edilizia, dell’architettura e del design.

La visita ha avuto un momento speciale con l’osservazione della celebre “Teca” e della “Nuvola”, due iconiche opere progettate dall’architetto Massimiliano Fuksas. “È stato emozionante vedere gli studenti ammirare queste strutture avveniristiche,” ha commentato il professor Cerrocchi. “Fuksas ha saputo unire estetica e funzionalità in un modo che rappresenta un modello per i futuri professionisti dell’edilizia. Un’opportunità davvero formativa.”

Successivamente, i ragazzi hanno esplorato gli stand degli espositori, dove hanno potuto confrontarsi con le più recenti tecnologie e innovazioni nel campo della costruzione e dell’edilizia. Gli studenti hanno accolto con interesse la visita: “Mi ha colpito la varietà di tecnologie avanzate e materiali sostenibili presenti,” ha osservato un allievo della 5A. E un suo compagno: “Abbiamo visto come la tecnologia stia trasformando il settore edilizio, dandoci molte idee per il nostro futuro professionale.”

Un’esperienza altamente educativa che ha ampliato la comprensione degli studenti sulle sfide e le opportunità del settore edilizio, consolidando la loro passione per questo ambito e fornendo loro nuove prospettive sulle competenze e gli strumenti necessari per il loro percorso futuro.