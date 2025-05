Gli Exafonix tornano a Cerveteri con un concerto tra jazz, pop e sorprese, tutti uniti dall’amore

Il gruppo vocale cervetrano Exafonix torna a far parlare di sé con un nuovo emozionante concerto che promette di attraversare diversi generi musicali, tutti legati da un filo rosso: l’amore. L’appuntamento è per il 24 maggio alle ore 21 presso l’Aula consiliare di Cerveteri, situata nell’edificio del Granarone.

Un viaggio musicale tra jazz, pop e qualche sorpresa speciale, che rappresenta un vero e proprio salto nel tempo, portando il pubblico a rivivere emozioni e ricordi attraverso le note. La serata, ad ingresso libero, sarà un’occasione unica per ascoltare dal vivo il talento e la versatilità di questo gruppo vocale cervetrano, pronto a regalare un’esperienza musicale indimenticabile.

Non mancate a questo evento speciale, dove musica e sentimento si incontrano per celebrare l’amore in tutte le sue sfumature!