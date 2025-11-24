Giustizia, Diritti e Pace: evento a Cerveteri del M5S

Organizzato dall’europarlamentare Carolina Morace del M5S – Gruppo The Left

Temi di grande attualità quelli affrontati ieri nell’evento “Giustizia, Diritti e Pace: l’Europa che parte dai Territori”, organizzato dall’europarlamentare Carolina Morace del M5S – Gruppo The Left al Parlamento europeo, che si è svolto presso la Sala Ruspoli di Cerveteri, grazie al programma di incontri elaborato dal locale gruppo territoriale con il coordinatore Attilio Di Maio a fare gli onori di casa agli ospiti.

Ad aprire i lavori il relatore Carlo Colizza, già sindaco di Marino, attualmente capogruppo del M5S in consiglio comunale oltre che coordinatore regionale nel Lazio: dalla sua esperienza amministrativa radicata sul territorio, è stato possibile avere una visione chiara del ruolo che il M5S può avere per l’intera collettività sia a livello locale che nazionale. Con Colizza si è parlato anche del “Movimento in Radio”: uno strumento nato per rafforzare il rapporto tra politica e cittadini: “Sintonizzatevi su Radio Roma Sound (FM 90.00 Roma e provincia, reatino, viterbese. 96.60 fm tutto il litorale laziale), come Movimento 5 Stelle Lazio abbiamo lanciato uno spazio dedicato alla nostra comunità dai territori, al nazionale con un focus sulla nostra Regione. La trasmissione, che va in onda tutti i martedì alle ore 15, si chiama “Quinta Frequenza” ha spiegato il coordinatore regionale.

Grande attesa c’era anche per la relatrice Stefania Ascari, deputata del M5S, Commissioni Giustizia, Antimafia e Femminicidio, da anni impegnata nella lotta contro la violenza di genere, relatrice della legge sul Codice Rosso.

“Ho avuto l’onore di partecipare all’evento organizzato dalla collega e amica europarlamentare Carolina Morace : è stato un momento prezioso di confronto con il territorio su temi fondamentali e drammaticamente attuali: dalla situazione a Gaza, dove la pace è ancora lontana e la Palestina vive una condizione di occupazione totale, alla violenza contro le donne, per cui diventa sempre più urgente introdurre l’educazione affettiva e sessuale fin dai primi banchi di scuola. Carolina sta lavorando molto bene in Europa, portando avanti con determinazione temi di giustizia, diritti e pace. Un ringraziamento speciale alla collega e amica Angela Salafia con n cui abbiamo condiviso tante battaglie, e al coordinatore regionale Carlo Colizza per il suo costante impegno”.