Milano, 17 febbraio 2026 – Si è svolta oggi pomeriggio presso lo SmartCityLab di Milano l’assemblea elettiva della Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere, Fiaso, che ha eletto il nuovo presidente.

Giuseppe Quintavalle, attuale direttore generale della Asl Roma 1 e già vicepresidente Fiaso, succede a Giovanni Migliore alla guida della Federazione che rappresenta le principali aziende sanitarie e ospedaliere italiane.

Giuseppe Quintavalle eletto nuovo Presidente della Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere (Fiaso)

L’assemblea ha rivolto un sentito ringraziamento anche all’altro candidato, Antonio D’Amore, direttore generale dell’Aorn Cardarelli di Napoli e vicepresidente Fiaso, per l’impegno e la generosa disponibilità dimostrati nel corso della candidatura.

«Ringrazio il presidente uscente Giovanni Migliore per il lavoro svolto in questi anni, il direttore Nicola Pinelli, i probiviri e tutta la struttura Fiaso per il supporto costante alle aziende associate», ha dichiarato il neopresidente Quintavalle. «Assumo questo incarico in una fase decisiva per il Servizio sanitario nazionale.Il nostro obiettivo sarà rafforzare il ruolo delle aziende sanitarie come leva di innovazione e prossimità, consolidando l’integrazione tra ospedale e territorio, valorizzando i professionisti e governando con responsabilità le opportunità offerte dalle tecnologie digitali e dall’intelligenza artificiale. È altrettanto prioritario evolvere il nostro linguaggio, adottando i nuovi standard della comunicazione digitale e i moderni orientamenti dell’informazione, per rendere più chiaro e trasparente il valore del lavoro che ogni giorno il Ssn garantisce ai cittadini».

Nel solco del lavoro svolto finora, la nuova Presidenza intende promuovere una sanità pubblica equa, accessibile e sostenibile, capace di rispondere ai bisogni di salute in modo appropriato e tempestivo, accompagnando le aziende in una stagione di riforme e trasformazioni organizzative che richiede visione strategica, competenza manageriale e coesione istituzionale.