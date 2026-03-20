L’artista milanese sarà protagonista del concerto di sabato 11 aprile in Piazza Rossellini: tre giorni di musica, tradizione e spettacolo per la 73ª edizione

Giuliano Palma infiamma Ladispoli: grande attesa per la Sagra del Carciofo –

LADISPOLI – Sarà Giuliano Palma il protagonista più atteso della 73ª edizione della Sagra del Carciofo di Ladispoli. L’annuncio ufficiale arriva dalla Pro Loco cittadina, che organizza la manifestazione in collaborazione con l’Amministrazione comunale, confermando il concerto dell’artista per sabato 11 aprile sul palco di Piazza Rossellini.

Voce inconfondibile della scena musicale italiana, Palma porta con sé oltre venticinque anni di carriera e uno stile capace di fondere ska, rocksteady, soul e pop. Un percorso artistico costellato di successi, tra cui dischi d’oro per album come The Album e Long Playing, oltre al disco di platino digitale per il singolo P.E.S., realizzato insieme ai Club Dogo.

La sua esibizione rappresenta il momento clou di una programmazione musicale pensata per coinvolgere pubblici diversi e valorizzare il ruolo della Sagra non solo come evento enogastronomico, ma anche come appuntamento culturale e di intrattenimento.

Il calendario degli eventi prenderà il via venerdì con una serata dedicata alla scena locale, con le cover band SuonF57 e Garage32. Domenica, invece, Piazza Rossellini si trasformerà in una grande pista a cielo aperto grazie al dj set di Dj Osso, che precederà lo spettacolo pirotecnico conclusivo.

La Sagra del Carciofo si conferma così uno degli eventi più attesi del territorio, capace di richiamare ogni anno migliaia di visitatori da tutta Italia. Un’occasione per celebrare una delle eccellenze gastronomiche locali, ma anche per vivere momenti di aggregazione e spettacolo nel cuore della città.

Ladispoli si prepara dunque ad accogliere un’edizione che promette partecipazione, musica di qualità e un’atmosfera di festa destinata a coinvolgere residenti e turisti.