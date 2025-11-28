Giovani Democratici Tirreno: “Sfiducia al Sindaco Tidei atto irresponsabile”

“Pronti a collaborare per costruire un nuovo percorso”

“La sfiducia al Sindaco Pietro Tidei e la caduta dell’amministrazione comunale di Santa Marinella rappresentano un atto grave ed irresponsabile nei confronti di tutta la comunità”. A dichiararlo in una nota, sono i Giovani Democratici Tirreno, l’organizzazione giovanile dem di Santa Marinella, Cerveteri e Ladispoli.

“Quando un’esperienza amministrativa viene chiusa prima della sua scadenza naturale e senza ragioni forti che giustifichino questa scelta, tutta la cittadinanza subisce un duro colpo e tutto quanto costruito e programmato per il futuro, rischia di essere vanificato. Questa scelta non potrà che complicare anche il percorso del Consiglio Comunale dei Giovani di Santa Marinella, tutto il lavoro che i giovani consiglieri e le giovani consigliere hanno svolto in questi mesi e tutte le proposte che sono state presentate in questi mesi all’amministrazione comunale”, osservano i Giovani dem.

“Ci teniamo a ringraziare – proseguono i Giovani Democratici – il Sindaco Tidei, i rappresentanti del Partito Democratico e l’amministrazione comunale tutta, per il lavoro svolto in questi anni, ed anche per l’impegno e per l’attenzione rivolti alle politiche giovanili, scegliendo di puntare sulle giovani generazioni con l: istituzione del Consiglio Comunale dei Giovani, strumento che abbiamo rivendicato e contribuito ad istituire nel nostro territorio”.

“Già da oggi – concludono i Giovani Democratici – siamo pronti a collaborare per costruire un nuovo percorso ed un programma per le prossime elezioni amministrative, portando all’interno della prossima coalizione la voce e le istanze delle più giovani generazioni”.