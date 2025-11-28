Ladispoli Women, per Pietrobattista e Boccanfuso c’è la convocazione in rappresentativa

Le due ragazze puntano a riscattarsi dopo un periodo altalenate delle rossoblù

Due giocatrici del Ladispoli Women convocate in rappresentativa. Sono Alice Pietrobattista e Mira Boccanfuso, la prima attaccante e l’altra centrocampista. Una buona notizia per il club rossoblù che punta a risalire in classifica dopo due sconfitte di fila, anche con l’aiuto del mercato visto che arriveranno almeno 4 nuove ragazze.

“Sono felice di questa convocazione – ha detto Alice Pietrobattista – . Speriamo di fare bene, ma soprattutto mi auguro che la mia squadra torni alla vittoria, visto che non stiamo attraversando un buon periodo, dovuto a molte defezioni che ci costringono ad avere una rosa ridotta. Tutto il gruppo è unito, lotteremo per arrivare ai play off”.