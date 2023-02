Giornata nazionale della Cura a Cerveteri: doppio appuntamento al Mattei e al Granarone

Iniziative rivolte ai ragazzi delle scuole superiori e delle scuole medie

Mercoledì 1 marzo ricorre si svolgerà la Giornata nazionale della Cura della vita delle persone e del pianeta. Una giornata importante, che si rivolge non soltanto alla cura di se stessi o di un proprio caro, ma di tutto ciò che circonda la quotidianità di ognuno di noi: la città, il verde, gli animali, gli oggetti, il prossimo in generale.

Cerveteri celebrerà questa ricorrenza con due iniziative, tese a far riscoprire, come persone e come comunità, come cittadini e come istituzioni, l’importanza della cura e del diritto alla cura. Appuntamenti sia a all’interno del Palazzo del Granarone, dove a prendervi parte saranno i ragazzi e le ragazze delle prime medie, che presso l’istituto Superiore Enrico Mattei.

“Per una cultura della cura” è l’incontro promosso dall’Assessora alla Sostenibilità Ambientale e alla Sanità Francesca Appetiti, in programma all’interno dell’Aula Consiliare del Granarone a partire dalle ore 09:00. Prenderanno parte le maggiori realtà associative di volontariato del territorio, che dall’assistenza al prossimo, alla tutela del patrimonio archeologico, alla difesa dell’ambiente e ai diritti degli animali ogni giorno si impegnano, a titolo gratuito, prendendosi cura del prossimo. Nel dettaglio sono il Centro Solidarietà Cerveteri, AVO Cerveteri, Scuolambiente, Gatc, Libera, Guardie Ecozoofile di Fare Ambiente e Amore Randagio.

“Ho fortemente voluto coinvolgere in questa giornata tantissime realtà di volontariato attivo del nostro comprensorio affinché potessero raccontare, davanti ai ragazzi delle scuole medie il lavoro che ogni giorno svolgono, con meticolosità e cura, per consegnarci una società migliore – ha dichiarato Francesca Appetiti, Assessore alla Sostenibilità Ambientale del Comune di Cerveteri – l’auspicio, in questa giornata così significativa, è che i nostri ragazzi possano non solo appassionarsi alle varie attività delle realtà di volontariato del territorio, ma possano assumere la consapevolezza di quanto sia importante, in qualunque contesto, prendersi cura di qualcosa. Perché questo non solo migliora l’ambiente che li circonda, ma arricchisce soprattutto se stessi”.

Titolo dell’incontro che si svolgerà a scuola invece, e avrà inizio alle ore 11:00, è “I Writer: la via della pace – la cultura come cura e promozione della pace”. Interverranno il Dirigente scolastico Prof. Roberto Mondelli, la Professoressa Simona Benedetti, Funzione Strumentale per l’inclusione, il Vicesindaco Federica Battafarano, per il Coordinamento Enti Locali per la pace, e la Presidente della Solidarietà Società Cooperativa Sociale Anna Perilli.

“Con i ragazzi dell’Istituto Enrico Mattei è in corso un lungo progetto di dialogo, conoscenza e formazione sui temi dell’attualità e della cooperazione, che si concluderà poi a maggio con la partecipazione, come è consuetudine da tanti anni nella nostra città, alla Marcia per la Pace Perugia-Assisi e con la realizzazione del murales all’interno della scuola appartenente al progetto ‘I Writer: la via della pace” – ha detto il Vicesindaco di Cerveteri Federica Battafarano – con la Dirigenza Scolastica dell’Enrico Mattei e con la Cooperativa Solidarietà Società Cooperativa, proponiamo questo incontro per trasmettere ai ragazzi un valore di cui purtroppo ancora oggi non troppi hanno cura, quello della pace. Sarà occasione di incontro, di dialogo, di conoscenza, per parlare di tutti quei principi di integrazione, di accoglienza, che sono pilastri all’interno di quel percorso di pace di cui l’Europa ha ancora fortemente bisogno”.