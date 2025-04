Giornata mondiale dell’ostetrica: la Asl Roma 4 promuove iniziative per la tutela della donna

In occasione della Giornata Mondiale dell’Ostetrica, che si celebra ogni anno il 5 maggio, la ASL Roma 4 organizza una serie di iniziative di sensibilizzazione e informazione dedicate alla salute e al benessere della donna, presso i Consultori del territorio e nella sala parto dell’Ospedale San Paolo di Civitavecchia, dalle ore 10.00 alle ore 13.00.

Il tema scelto per l’edizione di quest’anno è la fragilità, con un’attenzione particolare alla promozione di una cultura della non violenza a 360 gradi. Nei Consultori le ostetriche della ASL saranno impegnate nella sensibilizzazione e nell’informazione su servizi sanitari e sociali rivolti alle donne in tutte le fasi della vita – dall’adolescenza alla menopausa – che garantiscono una presa in carico globale dei bisogni femminili.

Verranno anche fornite informazioni sulla collaborazione con i Centri Antiviolenza, che supportano i consultori nel dare accoglienza e sostegno alle donne che vivono situazioni di disagio e violenza.