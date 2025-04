Calcio, impresa della Virtus Marina di San Nicola che trionfa nello spareggio decisivo per la salvezza

Sono serviti i supplementari, ma la Virtus Marina di San Nicola ha battuto 1 a 0 il Cura Calcio e si è assicurata la permanenza in seconda categoria

È tempo di festeggiamenti per la Virtus Marina di San Nicola che, nello spareggio salvezza, ha conquistato la permanenza nel campionato di seconda categoria. A Bracciano, la formazione di mister Pino Neto ha superato 1 a 0 il Cura Calcio in una partita dominata, ma che si è conclusa solo ai supplementari. A soli 4 minuti dai rigori, Francesco Tamasi ha messo a segno il gol decisivo, consegnando ai suoi la vittoria più bella. Dopo le fatiche di una stagione di alti e bassi, la Virtus MSN ha centrato l’obiettivo.

“Bella vittoria dei ragazzi, ai supplementari siamo anche rimasti in 10, ma l’abbiamo spuntata con grande volontà. Lo avevo promesso alla società e ce l’abbiamo fatta” ha dichiarato mister Pino Neto al termine dello spareggio della Virtus Marina di San Nicola. “Ne abbiamo perse tante all’ultimo minuto, ma questa volta la sorte è stata dalla nostra. È una salvezza meritata. La società sta già lavorando per la prossima stagione, ma la politica è sempre quella di dare spazio ai giovani. Cercheremo di soffrire meno e portare a casa qualcosa in più”.

“E’ stato un anno difficile, con tanti infortuni e partite perse nei minuti finali per ingenuità dovuta alla giovane età dei ragazzi” ha commentato il Direttore Sportivo, Vincenzo Bari. “Faccio i complimenti al mister Neto che ha sempre creduto nella salvezza, trasmettendo la sua sicurezza a tutti i ragazzi che lo hanno seguito fino all’ultimo minuto per raggiungere questo traguardo. Adesso è il momento di gioire, da domani si penserà alla prossima stagione”.

Una stagione tormentata, ma dall’esito dolce come ha sottolineato anche il vicepresidente Ian Deleuse: “E’ stata una vera battaglia. Non sono bastati i 90 minuti, ma, nel secondo tempo supplementare, siamo riusciti a mettere la palla dentro e a salvarci. Il mister, confermato anche per il prossimo anno, è riuscito a creare un gruppo di giovani, bravi, ma inesperti che, partita dopo partita, hanno imparato a gestire le meglio situazioni. Il bilancio della stagione è positivo, ora, ci mettiamo subito a lavoro per affrontare un campionato, quello della prossima stagione, in cui l’obiettivo non sarà salvarsi, ma competere”.