Condividi Pin 0 Condivisioni

Le parole dell’autrice di “Sedotta e Sclerata”

Giornata mondiale della Sclerosi Multipla, la scrittrice Ileana Speziale presente all’evento AISM

Sedotta e sclerata non poteva mancare al rituale e importantissimo appuntamento con la Giornata Mondiale della sclerosi multipla, che ogni anno grazie ad AISM – Associazione Italiana Sclerosi Multipla rappresenta l’occasione per sollecitare le Istituzioni e ribadire, nonostante i traguardi raggiunti, la necessità di garantire maggior tutela, assistenza e diritti alle persone affette da SM. Il tema per l’iniziativa 2020 è “CONNESSIONI”, per questo, sebbene non sia stato possibile replicare l’incontro brillante tenutosi lo scorso anno presso Palazzo Cianti di Tivoli, insieme ai fantastici amici dell’ Asl Roma 5, sempre attenti e sensibili al tema della disabilità, Ileana Speziale sì è CONNESSA per rilanciare il suo messaggio di resilienza.

Guarda il video e scoprirai le armi vincenti per “rimanere connessi” e continuare a vivere verso i sogni ed oltre…