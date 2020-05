Cerveteri, Pascucci ringrazia la Protezione Civile

Condividi Pin 1 Condivisioni

Anche oggi presente sulle spiagge per garantire la sicurezza

Il Sindaco di Cerveteri, Alessio Pascucci, ha voluto ringraziare sui social la Protezione Civile, presente anche oggi sul litorale per garantire sicurezza in una fase in cui bisogna mantenere la cautela.

