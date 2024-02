Venerdì 8 marzo test mammografici, del papilloma virus e del colon retto. Nella stessa giornata spazio anche a vaccinazioni e visite oculistiche per bambini. Il Rione Madonna dei Canneti garantirà l’animazione per i più piccoli

Giornata di screening oncologici a Cerveteri, Asl e Comune unite nella prevenzione

“Sarà una giornata dedicata alla prevenzione quella di venerdì 8 marzo. In occasione della Giornata Internazionale della Donna, insieme alla Asl Roma 4, a Cerveteri, in Largo Don Quirino Tordi, vicino al Mercato settimanale del venerdì, sarà presente il camion della prevenzione, dove poter effettuare gratuitamente screening oncologici, test mammografici, del papilloma virus e del colon retto. Sarà inoltre presente del personale per la somministrazione del vaccino e l’effettuazione di screening oculistici pediatrici. Una giornata dedicata a tutta la cittadinanza, che si inserisce nelle attività di promozione delle attività di prevenzione già portate avanti dalla nostra Amministrazione comunale alla quale tutti sono invitati a partecipare. Prevenire è la cura più importante e primaria che possiamo riservare a noi stessi”. A dichiararlo è Francesca Appetiti, Assessore alla Sanità del Comune di Cerveteri.

La giornata prevede screening mammografici riservati alle donne dai 50 ai 74anni, del papilloma virus alle donne dai 25 ai 64anni e del colon retto dai 50 ai 74anni. Sarà inoltre presente del personale per la somministrazione del vaccino e l’effettuazione di screening oculistici pediatrici. Per l’occasione, parteciperà anche il Rione Madonna dei Canneti, che nel pomeriggio realizzerà il servizio di animazione per i più piccoli.

“Un’opportunità importantissima quella offerta dalla Asl Roma 4 alla nostra città, alla quale come Amministrazione comunale siamo felici di dare il nostro sostegno – ha dichiarato l’Assessore alla Sanità del Comune di Cerveteri Francesca Appetiti – a seguito della crisi pandemica del 2020, sono tante le persone che per paura di recarsi nelle strutture ospedaliere hanno rinunciato a fare la regolare prevenzione. Questa iniziativa, che non ha alcun costo per la nostra città, è mirata proprio a questo: garantire a più persone possibili la possibilità di fare delle visite importanti e di farle in pieno centro città. Con l’occasione ci tengo a ringraziare davvero di cuore la Dottoressa Matranga della Asl Roma 4, la Multiservizi Caerite con le Farmacie comunali e il Rione Madonna dei Canneti, che con i suoi volontari parteciperà alla giornata”.

La giornata di screening è ad accesso diretto oppure su prenotazione al numero 800539762