Giornata di pulizia nella Riserva Naturale di Macchiatonda

Molti i partecipanti alla World Clean Up Day organizzato nella Riserva Regionale Naturale di Macchiatonda per la pulizia straordinaria dell’Area

Molti i partecipanti alla World Clean Up Day organizzato nella Riserva Regionale Naturale di Macchiatonda per la pulizia straordinaria dell’ Area. L’iniziativa è stata promossa da “Clean Up Santa Severa” Associazione di volontariato, con base a Santa Severa, finalizzata a salvaguardare l’ambiente marino, che ha aderito, come oramai accade da quattro anni, al Giornata Mondiale della Pulizia che unisce milioni di volontari, governi e organizzazioni, in 197 paesi e territori, per affrontare la crisi globale dei rifiuti mal gestiti e per contribuire a creare un mondo nuovo e più sostenibile. “In una passeggiata di fine agosto dal Santuario Pyrgi alla Riserva Naturale di Macchiatonda ci siamo resi conto che con la prima mareggiata è arrivato di tutto, dagli pneumatici, ai condizionatori fino alle radiosonde per scopi meteorologici!

Quindi come ogni anno ci siamo attivati e, con la preziosa collaborazione dei Guardiaparchi della Riserva, abbiamo aderito alla giornata mondiale per dare il nostro contributo alla pulizia di questa area così importante sotto il profilo naturalistico ” dice Matteo Simonelli presidente dell’Associazione che raccoglie soprattutto romani appassionati del mare e di Santa Severa.

L’ Associazione non si occupa solo della Riserva di Macchiatonsda ma interviene frequentemente in tutte il litorale libero, le spiagge nere, l’ area sacra di Pyrgi, la spiaggia antistante la ex colonia fino ad arrivare ai Grottini. “Invitiamo chi volesse rimanere aggiornato o prender parte alle nostre iniziative a contattarci attraverso nostri canali social Facebook e Instagram” conclude il presidente Matteo Simonelli.