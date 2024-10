Una giornata in cui i professionisti della sanità si sono messi a disposizione del pubblico per informare, pruomuovere e offrire screening gartuiti

Oggi, 20 ottobre 2024, a Ladispoli si è svolta una significativa “Giornata di Prevenzione” organizzata dalla ASL Roma 4 in Piazza Falcone, dalle 9.00 alle 13.00. L’iniziativa ha avuto l’obiettivo di promuovere la salute e la prevenzione attraverso una serie di stand informativi e consulti gratuiti offerti da professionisti della sanità locale. Il pubblico ha avuto la possibilità di accedere a servizi di prevenzione e screening per diverse patologie, ricevere consigli pratici e sottoporsi a vaccinazioni gratuite. Professionisti della sanità, tra cui operatori dei consultori familiari, il Centro Antifumo, dietisti del Centro Prevenzione Sovrappeso e Obesità, e il team dell’Ambulatorio della Sedentarietà, si sono messi a disposizione del pubblico.

La Croce Rossa Italiana ha contribuito con dimostrazioni pratiche, informando i presenti sulle tecniche di primo soccorso, disostruzione delle vie aeree e rianimazione cardiopolmonare su adulti, bambini e lattanti e fornendo anche consigli sulla guida sicura e il pronto soccorso, con indicazioni su come chiamare correttamente il 112 in caso di emergenza.

Tra i protagonisti della giornata, c’erano i consultori familiari, che svolgono un ruolo centrale nella salute della collettività, offrendo supporto multidisciplinare con ginecologi, psicologi e ostetriche dall’adolescenza fino alla maturità avanzata. Questi servizi, destinati ai ragazzie e alle ragazze, includono consulenze su contraccezione, educazione all’ affettività, salute riproduttiva e problemi psicologici. Particolarmente interessante è l’istituzione dello “Spazio Giovani” (per ragazzi dai 14 ai 25 anni), un luogo sicuro in cui i giovani possono ricevere assistenza e consigli su questioni di salute senza la presenza di adulti. Tra i nuovi servizi in fase di implementazione, è stata annunciata la figura dell’andrologo, un supporto medico spesso sottovalutato per i ragazzi più giovani. Il consultorio sostiene le donne anche in gravidanza e durante l’allattamento, fornendo assistenza completa e gratuita. Consultorio di Cerveteri: Via Martiri delle Foibe 06-96669312, Consultrio Ladispoli: Via Nino Bixio 27 0696669382-384-385

Significativa è stata la partecipazione di ADICIV, l’Associazione Diabetici di Civitavecchia, rappresentata dal nutrizionista Segnini. Il professionista ha sottolineato l’importanza della prevenzione del diabete, sottolineando che “l’attività fisica e una sana alimentazione sono più potenti di qualsiasi farmaco”. Ha anche evidenziato come la dieta mediterranea sia un modello virtuoso a livello mondiale, auspicando che continui a essere uno stile di vita consolidato per evitare un aumento dell’obesità e un peggioramento della qualità della vita. “La genetica ha un’influenza minima nell’insorgenza del diabete, l’ambiente in cui viviamo è il vero fattore determinante”, ha aggiunto, ribadendo come uno stile di vita sano possa cambiare il destino genetico.

Un punto cardine dell’evento è stato il servizio di vaccinazione gratuito offerto dalla ASL Roma 4, che ha reso disponibili vaccini antinfluenzali, contro il tetano, la pertosse, lo pneumococco e il Covid-19. Come ha ricordato la Dott.ssa Clara Fasullo, Responsabile dell’UOS Vaccinazioni della ASL Roma 4, queste vaccinazioni possono essere effettuate durante tutto l’anno e sono gratuite per determinate fasce di età e per chi soffre di determinate patologie. “Questa è una grande opportunità per proporre vaccinazioni meno conosciute e raggiungere quelle persone che spesso non le considerano”, ha sottolineato la dottoressa, invitando i cittadini a consultare il sito dell’ASL Roma 4 per prenotazioni e ulteriori informazioni.

Tra le altre iniziative, è stato promosso il percorso antifumo, promosso dal Centro Antifumo ASL Roma 4 e rivolto a chi desidera smettere di fumare. Grazie alla presenza di specialisti e pneumologi, i partecipanti hanno ricevuto indicazioni utili per avviare questo cambiamento importante per la propria salute. Per aderire al programma, è necessario rivolgersi al proprio medico di famiglia, che invierà il modulo di richiesta alla Casa della Salute dell‘ASL Roma 4.

Infine, il Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione ha promosso l’ambulatorio nutrizionale, situato nel Distretto 2 di Cerveteri. Questo servizio, gratuito e aperto su appuntamento, offre consulenze personalizzate per chiunque necessiti di consigli nutrizionali, sia per migliorare lo stile di vita sia per affrontare condizioni specifiche di salute. Gli appuntamenti possono essere prenotati telefonicamente al numero 0696669256, con consulenze disponibili il mercoledì.

La “Giornata di Prevenzione” di oggi ha rappresentato un’importante opportunità per i cittadini di Ladispoli di prendersi cura della propria salute, ricevere informazioni e accedere a servizi di prevenzione. Sono state effettuate 125 vaccinazioni, 30 accessi per screening HCV e 58 ecg, il personale sanitario ha rilevato i parametri vitali a 137 utenti e sono state effettuate 50 visite oculistiche. Questa iniziativa, ancora una volta, sottolinea l’impegno della ASL Roma 4 nel garantire benessere e assistenza sanitaria sul territorio.

Giorgia Mungo